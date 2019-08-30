Amatör balıkçı Olcay Çilingir’in Kaş Marina mevkisinde kıyıdan attığı oltaya vantuz balığı takıldı.

'ZEHİRLİ Mİ BİLMİYORUM'

Oltada 40 santimetre uzunluğundaki vantuzu görünce şaşırdığını ifade eden balıkçı Çilingir, “Bu denizde bugüne kadar böyle bir balık görmedim. Başının üzerinde ayakkabıyla basılmış gibi izler var. Zehirli mi bilmiyorum. Görünce çok şaşırdım” dedi.

TROPİKAL BÖLGELERDE YAŞIYOR

Tropikal bölgelerde yaşam alanı bulan vantuz (kılavuz balığı), güçlü bir emme gücüne dönüştürülmüş sırt yüzgeci sayesinde cansız ya da canlı tüm yüzeylere yapışabiliyor.

Kafasının üzerinde bulunan vantuzlarla köpekbalığı, balina, kaplumbağa, kılıçbalığı hatta gemilere yapışarak, uzun mesafeleri hiçbir gayret sarf etmeden yol alıyor.

İHA