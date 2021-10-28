Türkiye Kastamonu Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi ve 27 Öğretim Elemanı alıyor

Kastamonu Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi ve 27 Öğretim Elemanı alıyor

Türkiye

Kastamonu Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi ve 27 Öğretim Elemanı alıyor

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü 15 Öğretim Üyesi ve 27 Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.

28 Ekim 2021, Perşembe 17:59 Son Güncelleme:
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Kastamonu Üniversitesi ilanda belirtilen yazılı birimlerine, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Kanun’un ve 2547 sayılı Kanun’un, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1) ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.

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