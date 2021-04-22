Türkiye Kastamonu Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Kastamonu Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Kastamonu Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü 3 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

22 Nisan 2021, Perşembe 16:10 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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