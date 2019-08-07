Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü "Üniversitemizin aşağıda açıklanan birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin alakalı maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Tayin Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır." diye ilan geçti.

İlanla ilgilenenler "Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?" sorusunu sormaya başladı.