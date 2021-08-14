Türkiye Kastamonu Valiliği'nden o iddialara yalanlama

Kastamonu Valiliği'nden o iddialara yalanlama

Türkiye

Kastamonu Valiliği'nden o iddialara yalanlama

Kastamonu Valiliği, sel felaketinin yaşandığı bölgede, '250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği' yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

14 Ağustos 2021, Cumartesi 02:16 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz."

DHA

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