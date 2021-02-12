Türkiye Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu

Türkiye

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu

Kastamonu merkezinde 06.37'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

12 Şubat 2021, Cuma 09:12 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'nun Merkez İlçesinde saat 06.37'de Richter ölçeğine göre deprem meydana geldi. Yerin 6,95 km derinliğinde gerçekleşen deprem ilk belirlemelere göre çevre ilçelerden de hissedildi.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de ilk olarak 4.9 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 4.7 olarak revize etti. 

Kastamonu Belediye'sinden açıklama 

Depremle ilgili Kastamonu Belediyesi'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 06.38’de merkezi Karamukmolla köyü olan 4.9 şiddetindeki deprem şehrimiz merkezinde de hissedildi. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah tüm afetlerinden bizleri korusun."
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