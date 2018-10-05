Kastamonu’da arazi anlaşmazlığı: 1 ölü

Kastamonu'nun, Devrekani ilçesine bağlı Kanlıabat Köyü'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle İrfan Kurukalıp ile Ayhan A. arasında tartışma çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine Ayhan A., yanında bulundurduğu bıçakla İrfan Kurukalıp’ı bıçakladı. İrfan Kurukalıp, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar sonrası olay yerine giden jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, bıçaklı saldırgan Ayhan A. ise gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından İrfan Kurukalıp’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Devrekani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



