Türkiye Kastamonu’da bir köy daha karantinaya alındı

Kastamonu’da bir köy daha karantinaya alındı

Türkiye

Kastamonu’da bir köy daha karantinaya alındı

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde corona virüs vakalarının artış göstermesi üzerine Yukarıaktaş Köyü Göveloğlu Mahallesi karantinaya alındı.

30 Kasım 2020, Pazartesi 19:39 Son Güncelleme:
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Pınarbaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 29 Kasım tarihinden itibaren ikinci bir karara kadar ilçeye bağlı Yukarıaktaş Köyü Göveloğlu Mahallesi'nin 14 gün süreyle karantina altına alındığı açıklandı. Son günlerde artan corona virüs vakalarının önüne geçilebilmek için karantina kararının alındığının belirtildiği açıklamada, vatandaşların kendi sağlıkları için karantina süresince belirlenen kurallara uymaları istendi.

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KASTAMONU (İHA)


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