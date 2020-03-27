Türkiye Kastamonu'da corona virüs tedbirlerine uymayan 5 kişiye para cezası

Kastamonu'da corona virüs tedbirlerine uymayan 5 kişiye para cezası

Türkiye

Kastamonu'da corona virüs tedbirlerine uymayan 5 kişiye para cezası

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 5 kişiye para cezası kesildi.

27 Mart 2020, Cuma 20:21 Son Güncelleme:
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Corona virüs önlemlerinin takibi amacıyla Kastamonu kent merkezi ve ilçelerde oluşturulan ekipler çalışmalarına devam ediyor. Bozkurt ilçesinde dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin takibi için denetim yapan polis ekipleri, 5 kişiyi tespit etti. Ekipler, 5 kişiye 392'şer lira para cezası uyguladı.



AA

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