Corona virüs önlemlerinin takibi amacıyla Kastamonu kent merkezi ve ilçelerde oluşturulan ekipler çalışmalarına devam ediyor. Bozkurt ilçesinde dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin takibi için denetim yapan polis ekipleri, 5 kişiyi tespit etti. Ekipler, 5 kişiye 392'şer lira para cezası uyguladı.









AA

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