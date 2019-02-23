İnebolu-Abana karayolu İskelle mevkisinde İsa Çakılcıoğlu idaresindeki ticari taksi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten deniz kenarına uçtu.

KAZAYI GÖRENLER EKİPLERE HABER VERDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın içerisinde sıkışan İsa Çakılcıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞOFÖRÜN AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza yerine gelen şoförün ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Yolcu almak üzere duraktan ayrılan İsa Çakılcıoğlu’nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



