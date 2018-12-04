Kastamonu'da sis, ulaşımı vurdu

Kastamonu’da sis, D-765 Karayolu'nun Ilgaz Dağı kesiminde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü

04 Aralık 2018, Salı 16:15 Son Güncelleme:
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Kastamonu'da sis, ulaşımı vurdu

Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu’dan Çankırı ve Ankara’ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede sisin etkisinin bir süre daha devam edeceğini duyurdu.

AA


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