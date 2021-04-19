Kastamonu'da vaka görülen okulda yüz yüze eğitime ara verildi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir anaokulunda yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakasının görülmesi üzerine uzaktan eğitime geçildi.
19 Nisan 2021, Pazartesi 21:12 Son Güncelleme:
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Cide Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Celal Ece Anaokulundaki bir hizmetlinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Temaslılarının fazla olduğunun ifade edildiği açıklamada, salgının yayılımını kontrol altında tutmak üzere okulda 10 gün yüz yüze eğitimine ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, bu süre içerisinde uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.
AA
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