Türkiye Kastamonu'da vaka görülen okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Kastamonu'da vaka görülen okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Türkiye

Kastamonu'da vaka görülen okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir anaokulunda yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakasının görülmesi üzerine uzaktan eğitime geçildi.

19 Nisan 2021, Pazartesi 21:12 Son Güncelleme:
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Cide Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Celal Ece Anaokulundaki bir hizmetlinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Temaslılarının fazla olduğunun ifade edildiği açıklamada, salgının yayılımını kontrol altında tutmak üzere okulda 10 gün yüz yüze eğitimine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu süre içerisinde uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.

AA

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