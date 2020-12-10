Türkiye Kastamonu'ya girişte ateşi 38 derece ve üzerinde olanlar 10 gün izolasyonda kalacak

Kastamonu'ya girişte ateşi 38 derece ve üzerinde olanlar 10 gün izolasyonda kalacak

Türkiye

Kastamonu'ya girişte ateşi 38 derece ve üzerinde olanlar 10 gün izolasyonda kalacak

Kastamonu Valiliği il dışından gelen kişilerden ateşi 38 derece ve üzeri olan kişilerin 10 gün izolasyonda tutulması gerektiğine karar verildiğini duyurdu.

10 Aralık 2020, Perşembe 16:05 Son Güncelleme:
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Kastamonu'ya il dışından gelenler ile vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanların 10 gün izolasyonda tutulmalarına karar verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca, il merkezine girişlerde oluşturacak kontrol noktalarında gelenlerin vücut ısıları ölçülecek.

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Ölçümlerde vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanlar Valilikçe belirlenen yurtlara alınacak. Bu kişilere Kovid-19 testi uygulanacak. Test sonucu pozitif çıkanlar bildirdikleri ikamette ya da yurtta karantinada tutulacak.

İl dışından gelen, ateşi normal ve herhangi bir olumsuzluğu olmayanlar da belirtecekleri adreste 10 gün izolasyonda tutulacak. Kastamonu dışından gelen ve izolasyon altında tutulanların takibi kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde muhtarlar vasıtasıyla yapılacak. Eğitim ve turizm maksadıyla ya da ticari ve tarımsal faaliyet yürüten şirket, şahıslar ile tevdi edilen bir kamu görevini yürütme amacı ile il merkezine gelenler kapsam dışında tutulacak.

AA


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