İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde bağımsızlık yanlısı sivil örgütler, merkezi hükümetin Barcelona'da toplanacak Bakanlar Kurulu'na karşı yolları kapatma eylemi başlattı.

Başbakan Pedro Sanchez'in başkanlığında Barcelona'da toplanacak Bakanlar Kurulu'na karşı sabah erken saatlerde başlayan eylemlerde 20'ye yakın yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı eylemlerde son dönemlerde şiddet olaylarıyla öne çıkan "Cumhuriyeti Savunma Komitesi" (CDR) adlı sivil örgütün çağrısıyla Barcelona kentinin en önemli yolları trafiğe kapatıldı. Barcelona'nın çevre kentlerle ulaşımını kesmeyi amaçlayan eylemler kapsamında Barselona ve Tarragona limanları ile El Prat ve Reus havaalanlarının girişleri de kısmi olarak trafiğe kapatıldı.

Eylemlerden dolayı otobüs şirketleri, gün içerisindeki Barcelona-Andorra gibi bazı güzergahlardaki seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.

Diğer yandan Bakanlar Kurulu'nun Barcelona'da yapılmasının "İspanya'nın Katalonya'ya karşı bir provokasyonu" olduğu iddiasıyla Barcelona'daki öğrenci dernekleri de derse girmeme çağrısı yaptı. Bazı sendikalar da gün içinde iki saat iş durdurma eylemi yapacağını açıkladı.

Yerel saat ile 09.30'da (TSİ 11.30) başlaması öngörülen Bakanlar Kurulu'nun yapılacağı Barcelona kent merkezindeki Llotja de Mar binası çevresinde de bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütleri tarafından "barışçıl" gösteriler yapılacağı duyuruldu.

Bakanlar Kurulu'nu protesto gösterilerinde güvenliği ve düzeni sağlamak için İspanya ulusal polisi, jandarma ve Katalonya yerel polisinden toplam 9 bin güvenlik görevlisi, Barcelona'ya gönderildi. İspanya ulusal polisi ile Katalonya yerel polisinin ilk kez birlikte çalışacakları kaydedildi.

Polis, yolları kapatma eylemi yapan göstericilere henüz müdahale etmedi.

İspanya ile Katalonya arasında 'yapıcı diyalog başlatma' kararı

Öte yandan Barcelona'ya dün akşam gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Quim Torra ile bir toplantı yaptı.

Sanchez ve Torra'nın toplantısına merkezi hükümetten ve Katalonya özerk yönetim hükümetinden ikişer bakan da eşlik etti. Toplantıda "Katalonya sorununa demokratik bir çözüm bulmak için yapıcı diyalog başlatma" kararının alındığı açıklandı. Torra ve Sanchez'in ocak ayında bir kez daha görüşecekleri belirtildi.

İspanya'da ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) lideri Pablo Casado ise basına yaptığı açıklamada, Sanchez'in Torra ile "sanki bir başka devletin başkanıymış gibi" görüştüğünü savunarak, toplantıyı İspanya için "utanç verici ve küçük düşürücü" olarak nitelendirdi.

AA



