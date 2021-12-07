Siyaset Katar Emiri El Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı

Katar Emiri El Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı

Siyaset

Katar Emiri El Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Katar Emiri El Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın Katar ziyaretinde, Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak.

07 Aralık 2021, Salı 11:46 Son Güncelleme:
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Katar Emiri El Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı, başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider tören sonrasında baş başa görüşme yapacak. İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde mevcut iş birliğinin artırılması için adımlar da atılacak. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesinin 7'nci Toplantısı'nda çeşitli anlaşmalar da imzalanacak.


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