Futbol Katar, Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyor

Katar, Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyor

Futbol

Katar, Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu, bir sonraki yıl Türkiye Kupası finalinin Katar'da oynanması için teklif geldiğini kulüplere iletti. Eğer anlaşma sağlanırsa final maçı Katar'daki bir stadyuma taşınacak.

06 Mart 2020, Cuma 13:37 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın da katıldığı toplantıda Ali Koç, Mustafa Cengiz ve Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede Katar'dan gelen Türkiye Kupası teklifini iletti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Katarlı yetkililer bir sonraki sezon oynanacak Türkiye Kupası finalinin kendi ülkelerinde yapılması karşılığında federasyona 700 bin dolar, final oynayacak iki takıma ise 1'er milyon dolar ücret garantisi verdi.

TFF ve kulüp başkanları arasında 3 saat süren toplantıda kulüplerin bilgilendirildiği bildirildi.

Eğer teklif kabul edilirse, daha önce iki kez Almanya'da oynanan Türkiye Süper Kupası karşılaşmalarının ardından ilk kez bir başka yerel turnuva, yurt dışında oynanmış olacak.

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