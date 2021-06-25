Gelen son dakika haberine göre; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Katarlı gençlerin Türkiye'de sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabileceği' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Dağ, iki ülke arasındaki anlaşmanın 'askeri öğrencilerin değişim programı çerçevesinde karşılıklı olarak okutulmasına ilişkin' olduğunu ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Katarlı gençlerin, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabileceği' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bugün sosyal medyada yayılmaya çalışılan 'Katar Türkiye'de sınavsız öğrenci okutacak' iddiası külliyen yalandır. Katar ile yapılan anlaşma, askeri öğrencilerin değişim programı çerçevesinde karşılıklı olarak okutulmasına ilişkindir" açıklamasında bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dağ, "Maalesef muhalefet ve sosyal medyadaki tetikçileri, her türlü yalana başvurmayı sürdürmekte ve bu uğurda gençlerimizin zarar görmesini bile göze almaktadır. Gençler. Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın. Hepinize başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN’DAN ‘KATARLI ÖĞRENCİLERE SINAVSIZ TIP EĞİTİMİ’ AÇIKLAMASI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Bazı yayın organlarında “Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi” şeklinde çarpıtılarak yansıtılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.' dedi.

Altun’un açıklaması şu şekilde:

Bazı yayın organlarında “Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi” şeklinde çarpıtılarak yansıtılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye ve Katar arasında imzalanan “Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü” sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır.

Protokole göre;

Katar’daki silahlı kuvvetler mensupları ile Türkiye’deki silahlı kuvvetler mensupları belirlenen kontenjanlar çerçevesinde karşılıklı değişimden yararlanabileceklerdir.

Amaç tamamıyla “askeri tıp” alanındaki tecrübelerden istifade edebilmektir.

Katar haricinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Azerbaycan, Kazakistan, Afganistan, Arnavutluk, Moldova, Gambiya, Somali ve Güney Kore'nin de bulunduğu 20’den fazla dost ve müttefik ülkenin askeri öğrencileri de Türkiye’de öğrenim görmektedir.

Türkiye, dost ve müttefik ülkelerle karşılıklı tecrübe ve imkanlardan yararlanarak ilişkilerini daha da derinleştirmeye devam edecektir. Yalan ve iftira ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların yalanlarını yüzlerine vurmaya devam edeceğiz.

BİR AÇIKLAMA DA BÜLENT TURAN’DAN GELDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ‘Protokol iki ülke arasındaki askeri personel-askeri öğrencileri kapsıyor ve yeni değil.’ dedi.

Turan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şu şekilde:

YKS'ye saatler kala attığın bu tweetin altında ezileceksin! Siyasetini, yalan dilini biz çekelim, eyvallah; ama milyonlarca gencimizin sınav öncesi moral ve motivasyonunu bozmaya hakkın yok! Protokol iki ülke arasındaki askeri personel-askeri öğrencileri kapsıyor ve yeni değil…