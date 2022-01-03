Futbol Katar'daki Süper Kupa finali öncesi Beşiktaş'ta 5 oyuncu kadrodan çıkarıldı

Katar'daki Süper Kupa finali öncesi Beşiktaş'ta 5 oyuncu kadrodan çıkarıldı

Futbol

Katar'daki Süper Kupa finali öncesi Beşiktaş'ta 5 oyuncu kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi Beşiktaş'ta hastalık sorunu yaşanıyor. 5 oyuncu maçın kadrosundan çıkarıldı ve Katar'da olmayacaklar.

03 Ocak 2022, Pazartesi 13:50 Son Güncelleme:
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Beşiktaş 'ta hastalık şoku yaşanıyor. Siyah beyazlılarda, 5 Ocak Çarşamba günü Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde 5 futbolcusunun üst solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği için kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, Katar’ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynanacak maç öncesinde kadrodan çıkarılan isimler oldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Futbol A Takımımızın Turkcell Süper Kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar’ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynayacağı maç öncesi yapılan değerlendirmelerde, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır.


Futbolcularımızın ileri tetkik ve takip süreçleri devam etmektedir.

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