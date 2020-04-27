Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, biri bebek 162 Türk vatandaşını Katar'dan getiren THY'nin "Karadeniz" uçağı, saat 21.00'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Katar'dan 162 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü.

Pasaport kontrolü yapılan yolcular apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Çankırı'ya gönderildi.

AA





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