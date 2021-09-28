Ekonomi Katar'dan AFAD'a destek!

Katar'dan AFAD'a destek!

Ekonomi

Katar'dan AFAD'a destek!

Katar'da AFAD'ın yangın ve sel afeti destek hesaplarına 265 milyon lira bağışta bulunduğu açıklandı.

28 Eylül 2021, Salı 15:28 Son Güncelleme:
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AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yangın ve Sel Afeti Destek Hesaplarına yatan bağışların güncel tutarı 902 milyon 863 bin 848 TL'ye ulaşmıştır. Bugün 265 milyon TL bağış yapan Katar Devleti'ne kampanyaya destekleri için teşekkür ederiz" ifadeleri kullandıldı. Paylaşımda ayrıca 'YANGIN' veya 'SEL' yazıp 1866'ya SMS gönderilerek kampanyaya 10 lira bağışta bulunabileceği hatırlatıldı.


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