Magazin Kate Beckinsale hastanelik oldu

Kate Beckinsale hastanelik oldu

Magazin

Kate Beckinsale hastanelik oldu

Rol aldığı projenin setinde belini inciterek hastanelik olan Kate Beckinsale, sosyal medya hesabından sağlık durumunu paylaştı. Hasta yatağında poz veren İngiliz oyuncu, kendisine gelen mesajlara teşekkür etti.

14 Eylül 2021, Salı 12:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İngiliz oyuncu Kate Beckinsale, geçtiğimiz hafta Las Vegas'ta yeni filminin çekimleri esnasında belini incittiği için hastaneye kaldırılmıştı. 48 yaşındaki Beckinsale, son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

'ÇOK DAHA İYİ HİSSEDİYORUM'

Hastane yatağında çekilen fotoğrafını yayınlayan Kate Beckinsale, gönderisine, "Çok daha iyi hissediyorum. Nazik mesajlarınız ve sevginiz için çok teşekkür ederim." ifadelerini not düştü. Takipçilerinden ünlü oyuncuya, "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

2001 yapımı "Pearl Harbor" filmiyle ünlenen Kate Beckinsale, yıllardır herkesten gizli tuttuğu bir sırrını açıklamıştı. Beckinsale, "Yıllar önce 20 haftalık bir bebeğimi kaybettim. Hamileliğimi sessiz tutmayı başarmıştım. Kesinlikle içeri çöktüm ve kimse bilmiyordu. Ayrıca kayıptan sonra vücudunuzun kalp kırıklığı devam ediyor" demişti.

Kate Beckinsale, ayrıca "Sütün geliyor ama besleyecek çocuğun yok..." şeklinde duygusal bir açıklamada bulunmuştu.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Hayat nedir?
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Sürpriz şahit
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Yaş farkı aşılır aşk farkı aşılmaz
Mehmet Coşkundeniz
Öner Döşer
13 Eylül haftasına astrolojik bakış: Hesabınızı iyi yapın
Öner Döşer
Hande Kazanova
13 Eylül haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Düşün yakalarından
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Her yerde maske var, yerlerde maskeler…
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Sporla hayatı değişenlerin ilham veren hikayeleri
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Cinsel öğrenme yıllar sürer
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gökhan Çıra, İşte Selin Ciğerci'yi ünlü bir şarkıcıyla aldattı!