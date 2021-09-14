Kate Beckinsale hastanelik oldu

İngiliz oyuncu Kate Beckinsale, geçtiğimiz hafta Las Vegas'ta yeni filminin çekimleri esnasında belini incittiği için hastaneye kaldırılmıştı. 48 yaşındaki Beckinsale, son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

'ÇOK DAHA İYİ HİSSEDİYORUM'

Hastane yatağında çekilen fotoğrafını yayınlayan Kate Beckinsale, gönderisine, "Çok daha iyi hissediyorum. Nazik mesajlarınız ve sevginiz için çok teşekkür ederim." ifadelerini not düştü. Takipçilerinden ünlü oyuncuya, "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

2001 yapımı "Pearl Harbor" filmiyle ünlenen Kate Beckinsale, yıllardır herkesten gizli tuttuğu bir sırrını açıklamıştı. Beckinsale, "Yıllar önce 20 haftalık bir bebeğimi kaybettim. Hamileliğimi sessiz tutmayı başarmıştım. Kesinlikle içeri çöktüm ve kimse bilmiyordu. Ayrıca kayıptan sonra vücudunuzun kalp kırıklığı devam ediyor" demişti.

Kate Beckinsale, ayrıca "Sütün geliyor ama besleyecek çocuğun yok..." şeklinde duygusal bir açıklamada bulunmuştu.