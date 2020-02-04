Cambridge Düşesi Kate Middleton pazar günü gerçekleştirilen BAFTA Ödül Töreni'ne, daha önce 2012 yılında Malezya'ya yaptığı bir gezi sırasında daha önce giydiği Alexander McQueen tasarımı elbisesini yeniden giyerek göz kamaştırdı. Kate Middleton'ın sık sık eski kıyafetlerini giydiği veya dönüştürdüğü biliniyor. Ancak bu yıl BAFTA organizatörleri sürdürülebilir modayı savunmak için katılımcılardan özellikle eski bir kıyafeti yeniden giymelerini istedi.









Düşes, geniş yakasını vurgulamak için bir damla kolye ile tamamladığı McQueen elbisesinde çarpıcı görünüyordu. Saçlarını bu kez topuz yapmayı tercih eden Middleton, kırmızı halı görünümünü elmas küpelerle tamamladı.

Kate Middleton 2020 BAFTA Ödülleri'nde (solda) ve Düşes'in 2012'de giydiği elbise (sağda)

Kate Middleton, elbisenin transparan olan kollarına beyaz astar diktirerek bir yenilemeye gitti.

Bir BAFTA sözcüsü Harper's Bazaar dergisine şunları söyledi:

Sürdürülebilirlik BAFTA için çok önemli ve biz her zamankinden daha fazlasını yapıyoruz. BAFTA, seyahat ve gıdadan, marka ve malzemelere kadar ödüllerin mümkün olduğunca sürdürülebilir olmasını sağlıyor.

Düşes, 2010 yılından beri kırmızı halıda aynı zamanda BAFTA'nın başkanı olan Prens William ile boy gösteriyor.

Öte yandan, Cambridge Dükü Prens William gecede geleneksel bir siyah smokin giydi.









BAFTA'lar, film endüstrisini onurlandıran İngiltere'nin en büyük ödülleri ve geleneksel olarak Akademi Ödülleri'nden bir hafta önce düzenleniyor.



