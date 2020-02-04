Kate Middleton BAFTA Ödül Töreni'nde eski kıyafetini giydi
İngiltere Prensi William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödül Töreni'ne eski elbisesiyle katıldı. BAFTA organizatörleri ödül törenine eski bir kıyafet giyerek katılımcılardan sürdürülebilir moda savunmasını istedi. Kate Middleton'ın altın desenli beyaz elbisesinin kollarına yaptığı değişiklik dikkatlerden kaçmadı.
04 Şubat 2020, Salı 08:43 Son Güncelleme:
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Cambridge Düşesi Kate Middleton pazar günü gerçekleştirilen BAFTA Ödül Töreni'ne, daha önce 2012 yılında Malezya'ya yaptığı bir gezi sırasında daha önce giydiği Alexander McQueen tasarımı elbisesini yeniden giyerek göz kamaştırdı. Kate Middleton'ın sık sık eski kıyafetlerini giydiği veya dönüştürdüğü biliniyor. Ancak bu yıl BAFTA organizatörleri sürdürülebilir modayı savunmak için katılımcılardan özellikle eski bir kıyafeti yeniden giymelerini istedi.
https://twitter.com/BAFTA/status/1224044667819438081
Düşes, geniş yakasını vurgulamak için bir damla kolye ile tamamladığı McQueen elbisesinde çarpıcı görünüyordu. Saçlarını bu kez topuz yapmayı tercih eden Middleton, kırmızı halı görünümünü elmas küpelerle tamamladı.
Kate Middleton 2020 BAFTA Ödülleri'nde (solda) ve Düşes'in 2012'de giydiği elbise (sağda)
Kate Middleton, elbisenin transparan olan kollarına beyaz astar diktirerek bir yenilemeye gitti.
Bir BAFTA sözcüsü Harper's Bazaar dergisine şunları söyledi:
Sürdürülebilirlik BAFTA için çok önemli ve biz her zamankinden daha fazlasını yapıyoruz. BAFTA, seyahat ve gıdadan, marka ve malzemelere kadar ödüllerin mümkün olduğunca sürdürülebilir olmasını sağlıyor.
Düşes, 2010 yılından beri kırmızı halıda aynı zamanda BAFTA'nın başkanı olan Prens William ile boy gösteriyor.
Öte yandan, Cambridge Dükü Prens William gecede geleneksel bir siyah smokin giydi.
https://twitter.com/BuzzFeed/status/1224059114365636609
BAFTA'lar, film endüstrisini onurlandıran İngiltere'nin en büyük ödülleri ve geleneksel olarak Akademi Ödülleri'nden bir hafta önce düzenleniyor.