Kate Middleton klasik tarzıyla göz doldurdu

İngiliz kraliyet ailesinin katıldığı en önemli etkinliklerden biri dün gece Londra Palladium'da gerçekleşti. Royal Variety Performance, Londra Palladium'da gerçekleşti. Gecenin en çok dikkat çeken katılımcısı ise ailenin büyük gelini Cambridge Düşesi Kate Middleton oldu. Yani bir başka deyişle kural yine bozulmadı. Prens William ile Kate Middleton geceye, kraliyet ailesini temsilen katıldı. Çift, bu etkiliğe üçüncü kez katılıyor. Middleton ve Prens daha önce 2014 ve 2017'de aynı etkinliğe konuk olmuştu.

Evlendikten sonra bir moda ikonuna dönüşen Middleton, çok sevdiği Alexander McQueen imzalı bir elbise giydi. Göğüs kısmının yanı sıra sırt dekoltesi ile de dikkat çeken elbise genellikle beğeni topladı. Ancak elbisenin astarının ten rengi, üzerindeki dantelin siyah olması bazı moda yorumcularını pek de hoşnut etmedi.

Kate Middleton 2018'deki BAFTA Töreni'nde üçüncü çocuğuna hamileydi.

Kate Middleton'ın bazı hayranları da geçen yıl BAFTA töreninde giydiği kıyafeti hatırlatarak "Keşke bu kadar klasik giyinmek yerine yine öyle bir elbise giyseydi" yorumunu yaptı.

Çift, kendileri için ayrılan özel locada oturarak sahnelenen gösteriyi izledi.



