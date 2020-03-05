Kate Middleton pembe elbisesiyle Prenses Diana'ya benzetildi
Cambridge Düşesi Kate Middleton, Prens William ile İrlanda turunda. Kate Middleton'ın Oscar de la Renta tasarımı pembe puantiyeli elbisesi, 1983'te Avustralya turundaki Lady Diana'nın giydiği elbiseye benzetildi.
05 Mart 2020, Perşembe 15:07 Son Güncelleme:
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Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, İrlanda turuna devam ediyor. Önceki gün Dublin'de bir davete katılan Middleton, Oscar de la Renta tasarımı bir elbise giydi. 37 yaşındaki düşes, tarzıyla Prenses Diana'ya benzetildi. Prenses Diana, 1983 yılında Prens Charles ile çıktığı Avustralya gezisi sırasında pembe beyaz puantiyeli elbise giymişti. Prenses Diana, ziyaretten 2 yıl sonra giydiği elbiseyi yeniden tasarlayıp bir şapka ile Vatikan gezisinde de giymişti.
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Kate Middleton'ın Prenses Diana'ya özendiği iddia ediliyordu. Düşes'in yaptığı kıyafet seçimleri de bu iddiayı oldukça güçlendiriyor.
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Kate Middleton'ın elbisesi Prenses Diana'nın elbisesine oldukça benziyordu. Ancak Middleton, seçtiği aksesuarlarla tarzına modern dokunuşlar eklemeyi ihmal etmedi.
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