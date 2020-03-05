Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, İrlanda turuna devam ediyor. Önceki gün Dublin'de bir davete katılan Middleton, Oscar de la Renta tasarımı bir elbise giydi. 37 yaşındaki düşes, tarzıyla Prenses Diana'ya benzetildi. Prenses Diana, 1983 yılında Prens Charles ile çıktığı Avustralya gezisi sırasında pembe beyaz puantiyeli elbise giymişti. Prenses Diana, ziyaretten 2 yıl sonra giydiği elbiseyi yeniden tasarlayıp bir şapka ile Vatikan gezisinde de giymişti.

Kate Middleton'ın Prenses Diana'ya özendiği iddia ediliyordu. Düşes'in yaptığı kıyafet seçimleri de bu iddiayı oldukça güçlendiriyor.

Kate Middleton'ın elbisesi Prenses Diana'nın elbisesine oldukça benziyordu. Ancak Middleton, seçtiği aksesuarlarla tarzına modern dokunuşlar eklemeyi ihmal etmedi.

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