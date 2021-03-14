Cambridge Düşesi Kate Middleton ve eşi Prens William, yüz yüze eğitim kararının ardından çocukların okula dönüşünü kutlamak için Londra'daki bir okulu ziyaret etti. Elbette basının odak noktasında Prens Harry ve Meghan Markle'ın Oprah Winfrey ile yaptığı söyleşi vardı. Kraliyet için gergin geçen bir haftanın ardından halkın karşısına çıkan Kate Middleton'ın etkinlikte görünümü için tercihi şeker pembeden yana oldu.

NTV'nin haberine göre, ziyaret zorlu bir zamanda gerçekleşmiş olsa da Kate Middleton pembe Boden kazağı ve aynı tondaki Max & Co. kabanıyla yine göz kamaştırmayı başardı. Düşes görünümünü kapitone Jaeger çantayla tamamladı.

PEMBE GİYMESİNİN BİR ANLAMI VAR

Stilist ve moda uzmanı Samantha Harman, Cambridge Düşesi'nin kıyafetinin arkasında bir anlam olduğunu öne sürdü.

Pembenin nezaketle ilişkilendirilen sakinleştirici bir renk olduğunu belirten Harman, "Düşes gözlerin üzerlerinde olduğu bir dönemde sakinlik duygusunu yansıtmak istiyor olabilir. Düşes, Oprah röportajının ardından ilk kez toplum karşısına çıktı. Muhtemelen doğru görünüm ile doğru mesajı iletme baskısı yoğun olmuştur" dedi.

Öte yandan, Meghan Markle, Oprah röportajında Kate Middleton'ın çiçekli elbise nedeniyle kendisini ağlattığını söylemişti.







