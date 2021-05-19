Kate Moss yatak videosunu satılığa çıkardı

Dünyaca ünlü model Kate Moss, şanslı bir hayranına, yatakta nasıl uyuduğunu gösterdi. 90’lı yıllarda fırtına gibi esen 47 yaşındaki Moss, ruh sağlığı hayır kurumu Gurls Talk için açık artırmaya çıkarılan üç NFT çalışmasında yer aldı. Bunlardan biri olan ‘Sleep With Kate’ (Kate ile Uyku) adlı video çalışması, çevrimiçi açık artırmaya çıkarıldı. Dikkat çeken çalışma için Moss'un bir hayranı 5.1699 Ethereum, yani 17 bin dolar ödedi.

AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARILACAK

Uyku videosunun bir kısmı With Foundation adlı NFT satış sitesinde yer alsa da görüntünün tamamı, sadece satın alan kişiye verildi. Onun yanı sıra Walk With Kate (Kate ile Yürüyüş) ve Drive With Kate (Kate ile Seyahat) adlı iki NFT daha açık artırmaya çıkarılacak. Videoları çeken sanatçılar, kendilerini "kişisel ve kamusal olan alanda ikon fikrini keşfetmeye" adadıklarını söyledi.

"DAHA FAZLASINI KAZANABİLİRİM"

The Sun gazetesinin haberine göre, “Sanat benim için daima anla ilgilidir” diyen Kate Moss, “Zaman hiçbir zaman yeterli olmayan bir şeydir. Ve kimseyi beklemez. Kimin bir anımı sahiplenmek isteyeceği fikri ilgimi çekiyor” ifadesini kullandı. Moss ayrıca, “Bu çalışmanın ihtiyacı olan başkalarına yardım etmek için kullanılabileceği fikrine de bayıldım. Umarım daha fazlasını kazanabilirim” dedi.