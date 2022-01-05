İngiliz top model Kate Moss'un kız kardeşi Lottie Moss'un telefon numarası ve özel fotolarının eskiden kendisine yakın olan biri tarafından internete sızdırıldığı ortaya çıktı.

Sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda olayı gözyaşları içinde anlatan 23 yaşındaki Lottie Moss, müstehcen görüntülerini istediği kişilere internet üzerinden satmasına imkan tanıyan platform OnlyFans'daki fotoğraflarının ve telefon numarasının sızdırıldığını söyledi.

OnlyFans profilinde bazı fotoğraflarını herkese açık yayınlayan ancak bazı özel fotoğraflarını yalnızca abone olan takipçileriyle ayda 14 sterlin, çıplak bir videosunu ise 1000 sterlin karşılığında paylaşan Moss, takipçilerinin kendisine ait görüntüleri herkese açık yayınlama konusunda teşvik edildiğini de söyledi.

Moss, fotoğraflarını sızdıran kişiyi mahkemeye vereceğini belirtti.

Lottie Moss, daha önce OnlyFans üzerinden müstehcen görüntüler yayınlayarak ayda 70 bin sterlin kazandığını açıklamıştı. Ancak bu paylaşımları, Lottie'nin çalıştığı mankenlik ajansından çıkarılmasına neden olmuştu.