Kate Upton’dan yoğurtlu çözüm

Ünlü oyuncu Kate Upton, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla tebessüm ettirdi. Beyzbol oyuncusu eşi Justin Verlander’in fotoğrafını sırtına boydan boya yoğurt sürülmüş halde paylaştı. Araba yıkarken güneş yanığı olan eşine yoğurdu boca eden Upton, “Aloe veramız yok, bu yüzden yoğurt sürdük” dedi.

Eğlenceli tepkiler aldı

Bu olay özellikle Türkiye’deki pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından da paylaşıldı. Türkler’e has bir şey olduğu düşünülen, güneş yanığına yoğurt sürme olayı oldukça eğlenceli tepkiler aldı.







