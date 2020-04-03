Kate Upton’dan yoğurtlu çözüm
Kate Upton'ın eşi beyzbol oyuncusu Justin Verlander'in sırtı yanınca çözümü yoğurt sürmekte buldular.
03 Nisan 2020, Cuma 14:44 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Kate Upton, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla tebessüm ettirdi. Beyzbol oyuncusu eşi Justin Verlander’in fotoğrafını sırtına boydan boya yoğurt sürülmüş halde paylaştı. Araba yıkarken güneş yanığı olan eşine yoğurdu boca eden Upton, “Aloe veramız yok, bu yüzden yoğurt sürdük” dedi.
Eğlenceli tepkiler aldı
Bu olay özellikle Türkiye’deki pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından da paylaşıldı. Türkler’e has bir şey olduğu düşünülen, güneş yanığına yoğurt sürme olayı oldukça eğlenceli tepkiler aldı.
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