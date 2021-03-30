Magazin Kate Winslet: Kendimi nesnelleştirilmiş hissettim

Kate Winslet: Kendimi nesnelleştirilmiş hissettim

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Kate Winslet: Kendimi nesnelleştirilmiş hissettim

Ünlü oyuncu Kate Winslet (45), sinema kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Winslet, bir Hollywood yıldızı olarak kamera karşısında cinsel ilişki sahneleri çekerken kendini "nesneleştirilmiş" hissettiğini anlattı.

30 Mart 2021, Salı 15:59 Son Güncelleme:
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Sinemanın en başarılı oyuncularından biri olarak bilinen Kate Winslet, uzun kariyeri boyunca zaman zaman kendisini "nesneleştirilmiş" hissettiğini anlattı. Radio Times programına konuk olan ünlü oyuncu, son filmi 'Ammonite'da Saoirse Ronan ile birlikte cinsel ilişki sahnelerinde kamera karşısına geçti.

O sahnelerde hiçbir şekilde "nesne" haline getirilmediğini vurgulayan Winslet "Fakat o film, benim geçmişte "nesneleştirilmiş" olduğumu hissetmemi sağladı. O zamanlar bunu bilmiyordum" diye konuştu.

'SANDVİÇ YEMEYE BENZEMİYOR'

Öte yandan Winslet, "Sevişme sahnesi çekmek elbette sandviç yemeye benzemiyor" demiş ve yönetmen Frances Lee'nin bu sahnelerin çekiminden önce çok gergin olduğunu anlatmıştı. Ardından aynı sahnelerde kamera karşısına geçtiği rol arkadaşı Saoirse Ronan ile birlikte bu gerilimi azaltmak için bir çözüm bulduklarını söylemiş, "Frances'e 'Bırak çalışalım' dedim. Sonra da işimizi yaptık" ifadelerini kullanmıştı.

'GURUR DUYDUM'

Üç çocuk annesi Kate Winslet, çıplak sahnelerde oynamanın kendisini gururlandırdığını da sözlerine eklemişti. Winslet, "40 yaşın üzerinde ve doğumlar sonrası vücudumu göstermekten gurur duydum" diyerek yaşıtı birçok kadın oyuncunun bunu yapacak cesareti bulamadığını söylemiş ve bu yüzden dublör kullanmadığını belirtmişti.

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