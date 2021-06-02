Magazin Kate Winslet: O sahnede görünen göbeğimi gizlemek isteyen yönetmene 'sakın yapma' dedim

Kate Winslet: O sahnede görünen göbeğimi gizlemek isteyen yönetmene 'sakın yapma' dedim

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Kate Winslet: O sahnede görünen göbeğimi gizlemek isteyen yönetmene 'sakın yapma' dedim

Oyuncu Kate Winslet, yeni dizis Mare of Easttown'da yönetmenin bir seks sahnesinde görünen göbeğini saklamak için farklı bir ışık kullanma teklifini reddettiğini anlattı.

02 Haziran 2021, Çarşamba 15:05 Son Güncelleme:
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Oyuncu Kate Winslet, yeni dizisi Mare of Easttown'dan bahsetti. Dizideki bir seks sahnesinde yönetmen Craig Zobel'ın göbeğinin görünmesini engelleyecek bir ışık kullanma önerisini "Sakın yapma" diyerek reddettiğini anlatan Winslet, dizi afişinde yüzündeki kırışıklıkların giderilmesine de karşı çıktığını anlattı. 

'LÜTFEN ONLARI GERİ KOYUN'

T24'ün aktardığına göre, The New York Times'a konuşan Winslet, afişteki müdahaleler üzerine ekibe "Arkadaşlar, gözümün kenarında kaç tane çizgi olduğunu biliyorum, lütfen onları geri koyun" dediğini söyledi. 

Winslet, dizideki karakteriyle ilgili eşine "Anneanne olan orta yaşlı bir kadın olup tek gecelik ilişkiler yaşama alışkanlığı olan bir kadın oynamam uygun mu?" diye sorduğunu, eşi Edward Abel Smith'in de "Kate, bu harika" dediğini söyledi. 

Winslet, dizideki karakteriyle ilgili "O, vücudu ve yüzü yaşıyla ve hayatıyla uyumlu bir şekilde hareket eden, kusurları olan bir kadın. Bence bundan mahrum kalmıştık" dedi.


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Kate Winslet: O sahnede görünen göbeğimi gizlemek isteyen yönetmene 'sakın yapma' dedim


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