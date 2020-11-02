Avatar 2’nin yapımcısı olan Jon Landau, geçtiğimiz hafta Instagram hesabında bir fotoğraf paylaşmış ve fotoğrafta, Avatar 2’nin sualtı çekimleri için serbest dalış eğitimleri alan ve dakikalarca suyun altında çalışan Kate Winslet'i göstermişti.

Kate Winslet, The Hollywood Reporter ile yaptığı röportajda, bu çalışmalar sırasında nefesini suyun altında 7 dakika 14 saniye tutabildiğini söylemişti. Bu süre, yalnızca ünlü aktristin sınırlarını göstermekle kalmıyor, bir başka ünlü oyuncunun rekorunu kırdığını da gösteriyor.

Aksiyon filmlerinin en tanındık yüzlerinden biri olan Tom Cruise da Görevimiz Tehlike 5 (Mission Impossible: Rogue Nation) çekimleri sırasında sırasında sualtı sahneleri için serbest dalış eğitimi almış ve tıpkı Winslet gibi nefesini dakikalarca tutmayı öğrenmişti.

Nefesini 6 dakika tutmayı başaran Tom Cruise, böylece bu konuda Hollywood rekorunu kırmıştı. Ancak Kate Winslet, Avatar 2 setinde 7 dakikadan fazla suyun altında kalarak ünlü aktörün rekorunu açık bir farkla geçmiş durumda.

İlk filmden 13 yıl sonra, 2022 sonlarında vizyona girecek olan Avatar 2’nin yönetmen koltuğunda bir kez daha James Cameron oturacak. Filmin başrollerinde ise Zoe Saldana, Sam Worthington, Kate Winslet ve Sigourney Weaver gibi isimler var.

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