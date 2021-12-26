Magazin Kate Winslet’tan Leonardo DiCaprio itirafı: 'Ağlamadan duramadım'

Kate Winslet’tan Leonardo DiCaprio itirafı: 'Ağlamadan duramadım'

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Kate Winslet’tan Leonardo DiCaprio itirafı: 'Ağlamadan duramadım'

Ünlü oyuncu Kate Winslet, "Titanik" filmindeki rol arkadaşı Leonardo DiCaprio ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte ünlü oyuncunun açıklamalarından detaylar...

26 Aralık 2021, Pazar 13:56 Son Güncelleme:
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Oscar, BAFTA, SAG, Emmy, Grammy ve Altın Küre ödüllerinin sahibi olan İngiliz oyuncu Kate Winslet, samimi açıklamalarda bulundu. Winslet, "Titanik" filmindeki rol arkadaşı Leonardo DiCaprio hakkında konuştu.

'GÖZYAŞLARINA BOĞULDUM'

DiCaprio'yla yeniden bir araya geldiğinde gözyaşlarına boğulduğunu aktaran Kate Winslet, buluşma anlarından bahsetti. Ünlü isim, "Gözyaşlarına boğuldum. Onu hayatımın yarısı kadar süredir tanıyorum!" ifadelerini kullandı.

'ÖMÜR BOYU BİRBİRİMİZE BAĞLI OLACAĞIZ'

46 yaşındaki Winslet, "Kendimi New York'ta bulmuşum ya da o Londra'daymış da yemeğe çıkıp ya da kahve içip, arayı kapatma şansımız olmuş gibi değil" dedi. 

Kate Winslet, sözlerini, "Ülkelerimizden ayrılamadık. Dünya çapındaki çok fazla arkadaşlık gibi biz de Covid yüzünden birbirimizi özledik. O benim arkadaşım, çok yakın arkadaşım. Ömür boyu birbirimize bağlı olacağız" şeklinde noktaladı.

Winslet ve DiCaprio, James Cameron'ın 1997 yapımı romantik draması 'Titanik'te 'Rose' ve 'Jack' karakterlerine hayat vermişti. Çekimler sırasında Kate Winslet 21, Leonardo DiCaprio ise 22 yaşındaydı.

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