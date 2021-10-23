Katerina Köşkü turizme kazandırılıyor! Otel olacak

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 124 yıl önce Rus Çarı 2.Nikola tarafından yaptırılan Tarihi Katerina Köşkü, turizme kazandırılıyor. Osmanlı-Rus savaşı sonrası Rusların hâkimiyeti altına giren ve 1897 yılında Av Köşkü olarak Rus Çar'ı ve ailesi için yaptırılan köşk, 1994'e kadar Sarıkamış Tugay Komutanlığı bünyesinde askeri amaçla kullanıldı. Aynı yıl korumalı taşınmaz olarak tescillenen köşkün mülkiyeti hazineye devredildi. Sonrasında birçok proje ile gündeme gelen köşk, bakımsızlıktan kaderine terk edildi. Muhteşem mimarisi ile görenleri büyüleyen köşkün akıbeti, uzun süren projelendirme çalışmaları sonucu belli oldu. Kars Valiliğinin öncülüğünde hazırlanan raporlar doğrultusunda tarihi yapının hem bölgeye turizme hizmet etmesi hem de yapının gelecek nesillere aktarılması için otel yapılması teklif edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonrasında açılan ilan ile restorasyon yapılması şartı ile otel olarak kullanacak yatırımcıların başvuru ilanı açıldı. Kamu taşınmazı tahsis duyurusu, Resmi Gazetede de yayımlandı.

YENİ YATIRIMCI BELLİ OLDU

İlana çıkan tarihi köşke, işadamı Turgut Torunoğulları talip oldu. Türkiye'de 7 büyük otele sahip olan Torunoğulları, doğduğu toprakların turizmine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Tarihi köşk, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurullar tarafından denetlenecek restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, 100 yataklı otele dönüştürülecek. Bahar aylarının gelmesi ile restorasyon çalışmalarının başlaması ve en geç 2 yıl içinde hizmet vermeye başlaması beklenen köşk, ilçenin kış turizmine de büyük katkı sağlayacak.

ÇAR, OĞLU İÇİN YAPTIRDI, ÇİVİ KULLANILMADI

Sarıkamış'ın sarıçam ormanları arasında bulunan köşk, Rus Çarı 2. Nikola tarafından 1897'da Baltık mimarisi tarzında yaptırıldı. 80 derecede pişirilmiş, çam ağaçlarının birbirine geçirilmesi şeklinde ve çivi kullanılmadan, 21 oda ve 3 salon olarak, doğu-batı yönünde inşa edilen köşk, dikdörtgen planlı ve üç bölümden oluşuyor. Kuzey cephedeki sütunlu giriş kapısının ana bölümü kesme taştan, bu kısmın kuzeye ve güneye bakan giriş cepheleri ise yarım oval şekilde ahşaptan yapılan köşkün ana binasının sağında ve solunda bodrum katı ile birlikte iki katlı olan ve temel duvarları taştan, cephe duvarları ahşaptan yapılan ve yine giriş kapıları kuzeyden açılan iki bölüm daha mevcut. Bu iki bölümün cephe duvarları tamamen simetrik çam ağaçlarından birbirine geçmeli ikişer sıradan oluşuyor. Köşkün, Rus Çarı 2.Nikola'nın eşi Katherina için yaptırıldığı zannedilse de tarihçiler hasta oğlu Aleksi için bir rehabilitasyon merkezi ve aynı zamanda da ailenin kışın ve yazın kullandığı av köşkü olarak yapıldığını söylüyor. Döneminde Çar'ın Av Köşkü olarak bilinen tarihi yapı Çarlık dönemine ait Türk filmlerinin çoğuna da ev sahipliği yaptı. (Sabah)