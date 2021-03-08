Katı - Sıvı - Gaz (Oyun)

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Nasıl oynanır?

Oyunculardan biri lider seçilir. Diğer oyuncular liderin karşısında ayakta bekler. Lider 'katı-sıvı-gaz' hâldeki maddelerden birinin adını söyler. Söylenen madde katıysa oyuncular; iki eli yanda, hareket etmeden, dimdik ayakta durur. Sıvıysa avuç içlerini birbirine bakacak şekilde, göğüs hizasında, önde birleştirip dalgalanma hareketi yapar. Gaz halde ise kollarını iki yana açarak olduğu yerde uçma hareketi yapar. Örneğin; lider “Tahta” derse katı hareketi, “Yağmur” derse sıvı hareketi, “Duman” derse gaz hareketi yapılır. Lider katı - sıvı - gaz halde bulunan başka maddeleri de söyler. Şaşıran, geç kalan, uygun hareketi yapamayan oyuncular; oyun dışında kalır. Lider değişimiyle oyuna devam edilir.



