Önceki araştırmalar, üreme sonrası kadın katil balinaların en bilgili olduğunu ve somon zeminlerinde yiyecek ararken grup için önemli bir liderlik rolü sağladığını göstermiştir. Yeni araştırmalar, artık üremeyen katil balina büyükannelerinin, çocuklarının hayatta kalma şansı üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu gösterdi.

Araştırma ekibi, anneannelerin gıda kıtlığı zamanlarında özellikle önemli bir role sahip olduklarını keşfetti. Çalışmanın yazarları, grubun bu faydaları, menopozun bazı balinalarda ve insanlarda neden geliştiğinin uzun süredir devam eden gizemini çözmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

"Büyükannenin ölümü, aile grubu için önemli yankılara neden olabilir"

Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. dan Franks, York Üniversitesi'ndeki Biyoloji Bölümü'nden şunları söyledi, "Çalışma, üreme büyükannelerinin artık üremeyen büyükannelerle aynı seviyede destek sağlayamadıklarını gösteriyor. Bu, menopozun evriminin bir büyükannenin büyük yavrularına yardım etme kapasitesini arttırdığı anlamına gelir. Menopoz sonrası bir büyükannenin ölümü, aile grubu için önemli yankılara neden olabilir ve bu, bu popülasyonların geleceğini değerlendirirken önemli bir husus olabilir. Somon popülasyonları azalmaya devam ettikçe, büyükannelerin bu katil balina popülasyonlarında daha da önemli hale gelmesi muhtemeldir."

30'lu-40'lı yıllarda çoğalmayı bırakırlar

Yerleşik katil balinalarda, hem oğulları hem de kızları anneleriyle yaşam boyu kalırlar, ancak farklı bir aile grubundan bireylerle çiftleşirler. Erkek katil balinalar tipik olarak 30 yıldan fazla hayatta kalmayan kadınlardan daha kısa bir ömre sahiptir. Dişiler genellikle 30'lu-40'lı yıllarda çoğalmayı bırakırlar, ancak insanlar gibi menopozdan sonra onlarca yıl yaşayabilirler.

York Üniversitesi'nden baş yazar Dr. Stuart Nattrass şunları ekledi, "Bulgular, balinaların hayatta kalmasını ve üreme başarısını yönlendiren faktörleri açıklamaya yardımcı oluyor; bu, güneydeki yerleşik katil balinaların, çalışılan balina popülasyonlarından biri nesli tükenmekte olan ve yok olma riski altında olduğu göz önüne alındığında gerekli bilgiler. Şu anda bu katil balinalarda aile üyeleri arasındaki yardım davranışlarını doğrudan incelemek için dronlarla gözlemsel çalışmalar yürütüyoruz."







