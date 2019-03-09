'Katil Dağ'da 2 dağcının cesedi bulundu
Pakistan'daki Katil Dağ olarak adlandırılan Nanga Parbat'a tırmanırken kaybolan İngiliz ve İtalyan dağcılara, iki hafta sonra bir başka dağcı tarafından ulaşıldı
Pakistan'daki Nanga Parbat Dağı'nda ölen İngiliz Tom Ballard ve İtalyan Daniele Nardi'nin cesetleri bulundu. Dağcılarla son bağlantı, 24 Şubat tarihinde 6 bin 300 metredeyken kurulmuştu.
Ballard ve Nardi'yi arama çalışmalarına hafta içinde son verilirken, dağdan acı haber geldi.
İtalya'nın Pakistan Büyükelçisi Stefano Pontecorvo, dağcıların cesetlerine ulaşıldığını açıkladı.
CESETLERİNE BAŞKA BİR DAĞCI ULAŞTI
Pontecorvo'nun verdiği bilgiye göre, İspanyol dağcı Alex Txikon meslektaşlarının cesetlerini Mummery Sırtı'nda buldu. Söz konusu sırt, adını Katil Dağ olarak da bilinen Nanga Parbat'a ilk kez tırmanmayı deneyen İngiliz Albert F. Mummery'den alıyor.
30 yaşında hayatını kaybeden İngiliz tırmanışçı Ballard, dağcı bir aileden geliyor. Ballard'ın annesi Alison Hargreaves 1995 yılında dünyanın en zorlu dağı K2'ye tırmanırken ölmüştü.
Nanga Parbat, 8 bin 126 metrelik zirvesiyle yeryüzünün en yüksek dokuzuncu dağı.