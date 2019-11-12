Katil profesör Oleg Sokolov mahkemeye cam kafeste çıktı

Rusya'nın St.Petersburg kentinde, ülkenin en ünlü tarih profesörü Oleg Sokolov, sevgilisi 24 yaşındaki Anastasia Yeshschenko'yu canavarca öldürmekten yargılanıyor.

Sokolov, Rusya’nın en saygın okullarından St Petersburg Üniversitesi’nde Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart üzerine çalışmalarıyla tanınıyordu. Sokolov, Napolyon'a o kadar takıntılıydı ki, sevgilisi Anastasia'ya bile Napolyon'un biricik aşkının adı olan Josephine adıyla hitap ediyordu.

Dün mahkemeye çıkarılan cani profesör Oleg Sokolov, cinayeti canavarca işlediği için mahkemeye cam kafeste çıkarıldı.

'Bana bıçakla saldırdı'

Profesör Oleg Sokolov’un duruşmasını ülkeden ve dünyadan basın ordusu izledi. Sokolov’un kendisini “Önce Anastasia bana bıçakla saldırdı. Normal değildi, zamanla korkunç birine dönüştü” diyerek savunması salonda tepkiyle karşılandı. Döktüğü gözyaşları mahkeme heyetini sinirlendirdi.

Anastasia Yeshschenko

Pişman olup olmadığı sorusu karşısında ağlayan ve hastalıklarını sıralayıp ev hapsi isteyen Sokolov, mahkemeyi kandıramadı. 8 Ocak 2020’ye kadar tutuklu kalmasına karar verildi.

#olayıngeçmişi

Rusya’nın St Petersburg kentinde acil yardım ekipleri cumartesi sabahı Moyka Nehri’nde yaşlı bir adamı boğulmak üzereyken kurtardı.

Hastaneye kaldırılan adamın çantasından iki kesik el çıktı. Kurtarılan adam ülkenin 63 yaşındaki en ünlü tarih profesörü Oleg Sokolov’du

Kesik eller, Sokolov’un birlikte yaşadığı öğrencisi Anastasia Yeshschenko’ya ait çıktı.

Anastasia’nın işkence gördükten sonra testereyle kesilmiş başı ve parçalanmış bedeni de profesörün evinde bulundu.

Sokolov, polis sorgusunda cinayeti itiraf etti. Kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söyledi.

Sokolov cesetten kurtulmaya çalışırken nehre düşmüştü.

11 yıl önce yine bir kadın öğrencisinin profesörü kendisine eziyet etmekten ve parçalara ayırarak öldürmekle tehditten polise şikayet ettiği ama olayın üstünün kapatıldığı öğrenildi.

Ceset parçaları Moyka Nehri’nde bulunmuştu.

Napolyon'un aşkı Josephine

Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart, 1795’te tanıştığı bir çiftçi kızına aşık olmuştu. Saraya uygun olmamasına rağmen 6 yaş büyüğü, dul ve çocuklu Marie Rose’a tutkusu dillere destandı.

Ona, ‘Josephine’ adıyla hitap ediyordu. 1796’da evlenmişler, 1804’te Fransa İmparatoru ilan edilmesiyle Josephine de imparatoriçe olmuştu. Ancak savaşlar yüzünden ayrı kalan çiftin arasına soğukluk girmişti. Çocukları olmayan çift, 1810’da boşansa da Josephine, Napolyon’un son nefesini verirken ağzından çıkan son söz olmuştu.

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