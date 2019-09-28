Katil striptizcinin kan donduran hikayesi

Avustralya’da eski striptizci Robyn Lindholm (46), 2013’te cinsel ilişki sırasında sevgilisi Wayne Amey’i boğazını keserek öldürmüştü. Robyn Lindholm’a bu cinayetten 25 yıl hapis cezası verilmişti. Katil striptizcinin nişanlısı George Templeton da 2005’te kaybolmuştu. Polis, George Stepleton’un öldürüldüğünü düşünüyor ancak ortada ceset olmadığı için kimseyi suçlayamıyordu.

'Kara dul'un kurbanları

MAHKUMA İTİRAF ETTİ

Striptizci, hapiste bir mahkum arkadaşına tüm gerçeği anlattı. Buna göre; Robyn Lindholm, ilişki yaşadığı Wayne Amey’e nişanlısını öldürtmüştü, sonra da cesedi birlikte denize atmışlardı. Bu olaydan 8 yıl sonra da nişanlısını öldüren sevgilisini katletmişti. Mahkumun durumu yetkililere bildirmesi üzerine yargılanan Robyn Lindholm suçlu bulundu. Striptizcinin bu kez müebbet hapis alması bekleniyor.



