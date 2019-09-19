Katil virüs alarmı

Dünya, 100 yıl önce İspanyol nezlesi kabusuyla büyük bir kıyım yaşamıştı. 50 milyon kişi ölmüş, bu salgından Türkiye dahil etkilenmeyen ülke kalmamıştı. Dünya Sağlık Örgütü eskibaşkanı öncülüğünde kurulan en önde gelen sağlık uzmanlarının yer aldığı ‘Küresel Hastalıklara Hazırlığı Gözetleme Kuruluşu’, insanlığı bekleyen yeni grip salgınının boyutunu açıkladı. İşte o korkutan uyarıdan satır başları:

UÇAKLAR BÜYÜK TEHDİT

● 100 yıl önce yaşanan salgın kabusu her an yeniden tetiklenebilir. Ancak bu kez grip virüsü, neredeyse iki katı kişiyi öldürebilir.

● Havayolu trafiği yüzünden virüs, bir kıtadan diğerine aynı gün içinde taşınabilir.

● Salgın, sadece 36 saatte 80 milyon kişinin canına mal olabilir.

● Bu bilanço, dünya ekonomisinin beşte birinin yok olması, yani istikrarsız ve güvensiz bir ortam oluşacağı anlamına geliyor.

AŞI 3 MİLYONU KURTARIYOR

● Ancak grip virüsünün yarattığı tehlikeye rağmen birçok ülkede acil durum hazırlıkları yetersiz.

● Alınması gereken önlemlerin başında ‘aşılama’ geliyor. Son yıllarda artan aşı karşıtlığı, kızamık gibi eski salgınların yeniden çıkmasına yol açtı.

● Eylül-Aralık arasında grip aşısı yaptırılması öneriliyor.

● 6 ay-5 yaş arası çocuklar, gebeler, 65 yaş ve üzeri kişiler, kronik kalp ve solunum ile bağışıklık sistemi hastaları en yüksek risk grubunda.

● İspanyol nezlesi, en çok 65 yaş altını öldürmüştü.

● Aşı sayesinde, grip ve kızamık dahil bulaşıcı hastalıklara bağlı 2-3 milyon ölüm önleniyor.