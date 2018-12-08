Dün saat merkez Çukurova Belediyesi'nde Zabıta Amiri olarak görev yaparken hakkında çıkan yolsuzluk iddiası nedeniyle amirlik görevi elinden alınıp, zabıta memuru olarak Yapı İşleri Müdürlüğü'ne gönderilen Ahmet Altuğ, bulundurma ruhsatlı tabancasıyla Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu, Zabıta Komiseri Habil Aykan ile Zabıta Amiri Kenan Özdemir'e kurşun yağdırdı. Eski Emniyet Müdürü olan Cengiz Aydoğdu ile Habil Aykan götürüldüğü hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı, vücuduna tek kurşun isabet eden Kenan Özdemir ise ameliyat edildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Bahçeye çıkarak tabancasını başına dayayan Ahmet Altuğ, belediye çalışanları ve polis tarafından ikna edilerek elinden silahı alındı.

Gözaltına alınan Ahmet Altuğ'un ilk ifadesi de ortaya çıktı. Altuğ'un bulundurma ruhsatlı tabancayla binaya girip, "Kimse bana müdahale etmesin önüme geleni vururum, çekilin" diyerek tehdit savurduğu ardından da önüne çıkan Habil Aykan'ı ardından da Cengiz Aydoğdu ile Kenan Özdemir'i vurduğunu söylediği öğrenildi. Altuğ ifadesinde, "Hakkımdaki yolsuzluk iddiasına çok sinirlenmiştim. Direkt Cengiz'in odasına gidecektim ama önüme ilk Habil çıktığı için ona sıktım. Sonra diğerlerine ateş ettim. Belediyeye planlı gitmedim" dedi.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ DE GELDİ

Öte yandan Cengiz Aydoğdu ile Habil Aykan'ın cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Eski Emniyet Müdürü olan Cengiz Aydoğdu'nun devresi olan Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları da Adana Adli Tıp Kurumu'na geldi. Adana İl Emniyet Müdür Vekili Erdal Cilasun'un da eşlik ettiği Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın çok üzgün olduğu gözlendi.

Cengiz Aydoğdu ile Habil Aykan'ın cenazeleri ise saat 14.00'da Çukurova Belediyesi'nde yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.







