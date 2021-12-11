Katil zanlısı yakayı böyle ele verdi! 6 yıl sonra eşiyle...
İzmir'de Muhammet Nurullah İdi'nin göğsünden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2015'ten beri aranan zanlı 6 yıl sonra eşiyle parkta buluşunca yakayı ele verdi.
11 Aralık 2021, Cumartesi 13:36 Son Güncelleme:
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İzmir'in Konak ilçesinde Aziziye Mahallesi'nde 2015 yılında meydana gelen olayda Ahmet T., kardeşi İbrahim T. ile kızının arkadaşlık yaptığı inşaat işçisi Muhammet Nurullah İdi ve arkadaşı C.K. ile görüşmeye gitti.
Taraflar arasında çıkan kavgada Muhammet Nurullah İdi, göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.
İbrahim T., olay yerinden kaçtı. Muhammet Nurullah İdi ise kaldırıldığı hastanede öldü. Ahmet T.'de polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
6 YIL SONRA EŞİYLE BULUŞUNCA YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 yıldır kaçan İbrahim T.'nin Gaziemir ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret edeceğini öğrendi. Polis, İbrahim T.'nin parkta eşiyle buluşması üzerine harekete geçti. İbrahim T., operasyonla gözaltına alındı.