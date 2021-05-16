Türkiye Katilden telefondaki polise şoke eden sözler: Beni yakalayamayacaksınız!

Katilden telefondaki polise şoke eden sözler: Beni yakalayamayacaksınız!

Türkiye

Katilden telefondaki polise şoke eden sözler: Beni yakalayamayacaksınız!

Katil zanlısı olarak her yerde aranan Aytekin Özdemir, trafikte hızlı gittiği için kendisini uyaran Mert Kaplan’ı öldürdü. Telefonuna ulaşan polise ‘Beni yakalayamayacaksınız’ dedi.

16 Mayıs 2021, Pazar 08:42 Son Güncelleme:
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İstanbul’da Mert Kaplan bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Kardeşinin lokantasında çalışan Türkmenistanlı motokurye Arif Karımov, 6 Mayıs günü saat 23.20 sıralarında, Bayrampaşa’ya bağlı İsmet Paşa Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde lastiğinin patladığını söyleyerek yardım istedi. Mert Kaplan yardıma gitti. Lastiği tamir ettikten sonra Mert Kaplan ile o sırada cadde üzerinde otomobiliyle hızla ilerleyen galerici Aytekin Özdemir arasında tartışma başladı.



BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Hürriyet gazetesinden Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre, arabasından bıçakla inen Özdemir, Kaplan’ı göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürülen Kaplan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, Özdemir’e telefonla ulaşarak teslim olmasını istedi. Ancak Özdemir, “Teslim olmayacağım, beni de yakalayamayacaksınız” diyerek telefonunu kapattı. Telefonu son olarak Bayrampaşa’da sinyal veren Özdemir’in yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

‘YARDIM ETMEYE GELMİŞTİ’

Motokurye Arif Karımov verdiği ifadede, “Bana yardım etmeye gelmişti. Lastiği tamir ettikten sonra ilerlerken, bir araba sürücüsü ile Mert Kaplan tartışmaya başladı. Geri döndüm yanına giderken ‘Ben Bayrampaşa çocuğuyum, ne diyorsun?’ diyerek Mert Kaplan da karşılık verince araçtan inip bıçakladı” dedi.

‘BAYRAMPAŞA ÇOCUĞUYUM’ DEDİ

Aralarında tartışma çıkan Aytekin Özdemir, Mert Kaplan’a “Ben Bayrampaşa çocuğuyum, ne diyorsun?” diye bağırdı. Bunun üzerine evli ve iki çocuk babası Kaplan, “Biz de Bayrampaşa çalışanıyız. Esnafız, sizlere yemek hizmeti veriyoruz. Hızlı gidiyorsun, kaza yapacaktık. Ben senin için söylüyorum, hızlı gidersen kazaya sebebiyet verirsin” diye karşılık verdi.

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