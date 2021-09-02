Türkiye Katıldığı programda hastalığını açıklamıştı! Akademisyen Bozan'dan kötü haber geldi

Katıldığı programda hastalığını açıklamıştı! Akademisyen Bozan'dan kötü haber geldi

Türkiye

Katıldığı programda hastalığını açıklamıştı! Akademisyen Bozan'dan kötü haber geldi

Öğretim görevlisi Başak Bozan, katıldığı bir televizyon programında beyin tümörü rahatsızlığı açıklamıştı. Bozan kısa süre sonra hayatını kaybetti. Bozan programda, 'Böyle söyleyince biraz moralim bozuluyor. 4. evre beyin tümörüyüm. Bunu ilk defa öğrencilerim de televizyondan öğrenecekler, çünkü açıkça söylenecek bir şey değil.' ifadelerini kullanmıştı.

02 Eylül 2021, Perşembe 15:56 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin ön seçimle seçilen ilk kadın milletvekili, 13'üncü dönem Edirne milletvekili merhume öğretmen Türkan Seçkin'in torunu, Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Başak Bozan, geçen yıl katıldığı bir televizyon kanalında yayınlanan yarışmada beyin tümörü rahatsızlığı olduğunu açıkladı.

Hastalığını ilk kez burada açıklayan Bozan, kazanacağı ödülü tedavisi için harcayacağını söyledi. Dördüncü evrede olan hastalığı nedeniyle son bir yıldır mesleğini yapamadığını belirten 16 yıllık İngilizce öğretmeni Başak Bozan, öğrencilerinden bahsederken hem duygulandı, hem de duygulandırdı. Bozan yarışma programında, 'Böyle söyleyince biraz moralim bozuluyor. 4. evre beyin tümörüyüm. Bunu ilk defa öğrencilerim de televizyondan öğrenecekler, çünkü açıkça söylenecek bir şey değil. ' şeklinde konuşmuştu.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Durumu kötüye giden Başak Bozan, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü de Bozan için taziye mesajı yayınladı.

Başak Bozan, bugün Edirne merkeze bağlı İskenderköy'de toprağa verilecek.

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)

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