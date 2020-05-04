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Sigorta Katılım sigortacılığına Bereket Tekafül de katıldı

Katılım sigortacılığına Bereket Tekafül de katıldı

Sigorta

Katılım sigortacılığına Bereket Tekafül de katıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan Bereket Sigorta, katılım sigortacılığı alanında faaliyet göstermek üzere Bereket Tekafül’ü kurduğunu açıkladı.

04 Mayıs 2020, Pazartesi 16:58 Son Güncelleme:
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan Bereket Sigorta, katılım sigortacılığı alanında faaliyet göstermek üzere Bereket Tekafül’ü kurduğunu açıkladı. Şirket, Bereket Tekafül ile ilgili hazırlanan tanıtım videosunda “Bereket Sigorta, yeni bir anlayışla tamamen yardımlaşma ve dayanışma temelli ilk tekafül modelini geliştirerek Bereket Tekafül’ü kurdu” ifadelerine yer verildi. 

Bereket Tekafül, özellikle konut, ferdi kaza, hayat, işyeri ve kasko branşlarında etkin olacak. 


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Can Kantar - Sigorta Media
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