Türkiye Katiliyle aynı karede! En yakın arkadaşı...

Katiliyle aynı karede! En yakın arkadaşı...

Türkiye

Katiliyle aynı karede! En yakın arkadaşı...

4.5 yıldır kayıp olarak aranan balıkçı Ahmet Sakak'ın bir aküye telle bağlanmış haldeki iskeleti denizin dibinde bulundu. Kaybolduğu gün Sakak ile birlikte denize açılan arkadaşı Süleyman Uçar cinayet zanlısı olarak tutuklandı. İki arkadaşın olaydan önce birlikte çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

04 Aralık 2021, Cumartesi 08:36 Son Güncelleme:
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Aydın Didim'de balık avlama turları yapan bir teknenin sahibi olan Ahmet Sakak (34), 11 Mart 2017’de en yakın arkadaşı Süleyman Uçar ile denize açıldı. Karaya tek başına dönen Uçar, polise verdiği ifadede Ahmet Sakak’ın kaybolduğunu söyledi. Ahmet Sakak’ın nişanlısı Özlem Karademir o dönem bir televizyon programına katılıp yardım istedi.

'YUNANİSTAN'A KAÇTI'

Programa telefonla bağlanan Süleyman Uçar, “Yanına çapa, akü, naylon, tüfek ve kumanya alıp botla tekneden ayrıldı. Yunanistan’a kaçtığını düşünüyorum” dedi. Bölgede deniz patlıcanı avcılığı yapan bazı dalgıçlar iki ay önce bir kafatası buldu. Emniyet Müdürlüğü dalgıçları yaptıkları aramada denizin dibinde aküye telle bağlı bir iskelet gördü.

İSKELETE DNA TESTİ

Çıkarılan iskeletin kayıp Ahmet Sakak’a ait olabileceği gerekçesiyle babasından DNA için örnek alındı. Karşılaştırmada iskeletin Ahmet Sakak’a ait olduğu saptandı. Polis, Süleyman Uçar’ı aramaya başladı. Gemilerde çalışan Süleyman Uçar’ın yurt dışında olduğu belirlendi. Gemiyle Türkiye’ye dönen Uçar, Çanakkale’de yakalandı.

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