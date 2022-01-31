Katlanabilir Google Pixel’in fiyatı ne kadar olacak?

Samsung, Microsoft, Huawei ve Oppo gibi firmaların ardından katlanabilir telefon pazarına Google da girecek. Android kodlarında birçok kez referansı yapılan katlanabilir Google Pixel, bu yıl içinde çıkışını yapabilir.

Katlanabilir Pixel’in fiyatı hakkında yeni bir iddiada bulunuldu. 9to5Google’a göre katlanabilir Pixel 1399 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Bu sayede katlanabilir Pixel, Galaxy Z Fold 3’ten 400 dolar daha ucuz olacak. Pixel 6 Pro’ya göre ise 500 dolar daha yüksek bir başlangıç fiyatına sahip olacak. Katlanabilir telefonların gelişmekte olan bir Pazar olduğu düşünüldüğünde katlanabilir Pixel için 1399 dolar çok da çılgın gözükmüyor. Google, gelecek ay büyük ekranlı cihazlar için Android 12L’yi yayınlayacak.



