Katlanan telefon Motorola Razr yenilenmiş olarak geliyor

Katlanabilir ekrana sahip Motorola Razr tekrar piyasaya giriyor. Motorola'nın resmen duyurduğu efsane model milenyumun başlarına damga vurmuştu. Otobüste telefon çaldığı zaman herkesin elini cebine attığı karanlık döneme ait bir model olan Razr, artık son model teknolojik haliyle piyasada olacak. Hayranlarının rağbet göstereceği kesin olan Razr, iPhone ve Samsung'un hüküm sürdüğü, Xiaomi, Oppo, Huawei gibi markaların da önemli pazar payı elde ettiği ortamda bakalım nasıl bir etki yaratacak.





Motorola Razr özellikleri

Razr modelinin yeni versiyonu 6.6 inç boyuta sahip. Ekranı ise OLED özelliğine sahip ve 21:9 oranıyla dikkat çekiyor. Ekranın bir diğer özelliği ise 2142x876 çözünürlüğe sahip olması.

İşlemci olarak Qualcomm'un Snapdragon 720 serisi kullanılan modelde işlemci hızı 2.2 GHz. İşlemcinin adı ise Android 9 Pie.

Arka kamerası 16 megapiksel ve ön kamera 5 megapiksel çözünürlüğünde.

SD desteği sağlamayan Razr, 128 GB depolama alanı sunuyor.

2510 mAh kapasitesiteye bataryası 15 watt gücünde.

Motorola Razr fiyatı

2020'nin Ocak ayında satışa sunulacak olan Motorola Razr fiyatı ise 8 bin 600 lira + vergiler şeklinde olacak.