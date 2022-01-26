Katliam gibi kaza! 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Niğde'de bir TIR ile minibüsün karıştığı kazada 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de ağır şekilde yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
26 Ocak 2022, Çarşamba 14:59 Son Güncelleme:
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Niğde-Ankara Otoyolunun güney çıkış kavşağında, S.K. idaresindeki TIR, aynı yönde seyreden minibüse arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada minibüsteki 2’si çocuk 3 kişinin hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, cenazeler de yapılan incelemenin ardından morga sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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