Türkiye Katliam gibi kaza! 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Türkiye

Katliam gibi kaza! 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Niğde'de bir TIR ile minibüsün karıştığı kazada 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de ağır şekilde yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 14:59 Son Güncelleme:
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Niğde-Ankara Otoyolunun güney çıkış kavşağında, S.K. idaresindeki TIR, aynı yönde seyreden minibüse arkadan çarptı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada minibüsteki 2’si çocuk 3 kişinin hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, cenazeler de yapılan incelemenin ardından morga sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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