Türkiye Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Türkiye

Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyon, otomobil ve ambulansın karıştığı feci kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

30 Mart 2021, Salı 02:28 Son Güncelleme:
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Alınan ilk bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon, Bandırma-Çanakkale kara yolu Edincik mezbahası mevkisinde, otomobile çarparak karşı şeride geçip ambulansla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ambulans ve kamyon sürücüsü ile ambulansta bulunan hasta ve yakını yaşamını yitirdi. Ambulanstaki iki sağlık çalışanı ise yaralandı.

Yaralılar, Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen kamyonun kasasında yüklü bazı koyunlar da telef oldu. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

AA

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