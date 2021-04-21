Türkiye Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3 kişi can verdi

Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3 kişi can verdi

Türkiye

Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3 kişi can verdi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, kamyonet ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada, karı- koca ve 1 çocukları hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

21 Nisan 2021, Çarşamba 22:27 Son Güncelleme:
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Kaza, akşam saatlerinde Feke- Saimbeyli karayolu Yeşilvadi mevkiinde meydana geldi. Yaşar Menteş yönetimindeki cip ile İbrahim Türk'ün kullandığı kamyonet, kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Yaşar Menteş ve yanındaki eşi Dursun Gülay Menteş'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hurdaya dönen araçlardan itfaiye erleri tarafından çıkartılan yaralılar Ali Emre Menteş, Esra Yılmaz, Ayşe Yılmaz ve İbrahim Türk, sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Yaşar- Dursun Gülay Menteş çiftinin çocukları Ali Emre Menteş de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumları ağır olan Esra Yılmaz ve Ayşe Yılmaz, farklı hastanelere sevk edilirken, İbrahim Türk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. 

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ali GÖKDAL- İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ (Adana) (DHA)

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